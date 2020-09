Difesa: paracadutisti russi in arrivo in Bielorussia per esercitazione Fratellanza slava (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto affermato in settimana dal portavoce del ministero della Difesa bielorusso, Igor Gremeshkevich, non è stata ancora presa la decisione di ritardare le esercitazioni militari bielorusse-russo-serbe. "Le esercitazioni (con la Serbia) si terranno dal 21 al 23 settembre. Niente è ufficialmente cambiato, non è stata ancora presa alcuna decisione di posticipare le manovre", ha dichiarato Gremeshkevich. Finora nessun partecipante straniero all'esercitazione è arrivato in Bielorussia. Gli arrivi sono previsti entro la fine della prossima settimana, ha aggiunto il portavoce. Gremeshkevich ha precisato che la Serbia non ha ancora presentato alla Bielorussia alcuna notifica ufficiale sulla sua decisione di astenersi dalle esercitazioni. "Non abbiamo ancora ricevuto alcun documento sulla questione da parte serba", ha detto Gremeshkevich. (segue) (Rum)