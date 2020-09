Difesa: paracadutisti russi in arrivo in Bielorussia per esercitazione Fratellanza slava (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il relatore del parlamento europeo per la Serbia, Vladimir Bilcik, ha accolto con favore la decisione del governo serbo di sospendere la partecipazione ad esercitazioni militari congiunte con altri paesi. secondo quanto riferisce l'emittente "N1", Bilcik ha negato di essere "il responsabile" di tale decisione come riferito nelle scorse ore da alcuni media. "Le informazioni pubbliche sull'esercitazione militare Fratellanza slava 2020 con soldati provenienti da Bielorussia, Russia e Serbia, hanno sollevato domande naturali tra i membri del parlamento europeo considerando la difficile situazione politica in Bielorussia oggi. Non posso quindi che accogliere con favore la decisione del governo serbo di non partecipare alle esercitazioni militari nei prossimi sei mesi ", ha detto Bilcik, aggiungendo che "è importante che la Serbia si allinei con la politica estera dell'Ue". (segue) (Rum)