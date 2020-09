Difesa: paracadutisti russi in arrivo in Bielorussia per esercitazione Fratellanza slava (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza, l'agenzia di stampa russa "Ria Novosti" aveva riferito che le truppe russe e serbe avrebbero preso parte a esercitazioni congiunte in Bielorussia alla fine del mese. Il portavoce presidenziale russo, Dmitrij Peskov, ha commentato la decisione di Belgrado precisando che l'interruzione non riguarda solo la Russia ma tutti i paesi. "Rispettiamo questa decisione delle autorità serbe", ha dichiarato Peskov. La Nato resta "impegnata nel partenariato" con la Serbia nell'interesse della stabilità e della sicurezza della regione, secondo quanto dichiarato da una fonte all'interno dell'Alleanza militare all'emittente "Voice of America", replicando così alle dichiarazioni del ministro serbo della Difesa Aleksandar Vulin. "Non abbiamo pianificato nessun particolare evento con la Serbia nei prossimi mesi, ma restiamo impegnati nel partenariato nell'interesse della stabilità e della sicurezza della regione", ha detto la fonte aggiungendo che l'Alleanza ha con la Serbia un partenariato che dura da lungo tempo e che viene tenuto in alta considerazione. (segue) (Rum)