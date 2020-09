Medio Oriente: l’Oman accoglie con favore l’accordo tra Bahrein e Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Oman accoglie con favore l'istituzione di relazioni diplomatiche tra il Bahrein e Israele. A riferirlo è l’emittente televisiva nazionale “Oman Tv” in un post su Twitter. "Il Sultanato accoglie con favore l'iniziativa intrapresa dal fraterno regno del Bahrein", si legge nel testo. L’auspicio è che “questa nuova direzione strategica, scelta da alcuni paesi arabi, contribuisca in modo concreto al raggiungimento di una pace basata sulla fine dell'occupazione israeliana dei territori palestinesi e sulla creazione di una Palestina indipendente con capitale Gerusalemme est”. L’Oman ribadisce la propria adesione alla risoluzione della questione israelo-palestinese basata “sul principio dei due Stati, come stipulato nelle decisioni arabe e internazionali”. Il Bahrein è il quarto paese arabo e il secondo del Golfo a riconoscere Israele, dopo l'Egitto nel 1979, la Giordania nel 1994 e gli Emirati Arabi Uniti quest’anno. Secondo un rapporto del ministero israeliano dell’Intelligence, gli “stretti legami” dell’Oman con l’Iran renderebbero difficile la firma di accordi tra Mascate e Israele in materia di armi, ma ci sarebbero potenzialità per la cooperazione in materia di lotta al terrorismo e sicurezza interna. Secondo il rapporto, gli omaniti sarebbero interessati alle tecnologie civili israeliane, per esempio in ambito idrico, agricolo e in tecnologie legate a informatica e comunicazione. Nel 2018 il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha visitato l'Oman per colloqui sulle iniziative di pace in Medio Oriente con l'allora sultano Sultan Qaboos. In una regione turbolenta, l'Oman ha sempre mantenuto una posizione di neutralità e relazioni amichevoli con una serie di attori regionali, Iran incluso. (Res)