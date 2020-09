Omicidio Willy: sindaco Paliano, città in lutto piange un suo giovane figlio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città di Paliano è in lutto e piange un suo giovane figlio, "troppo presto strappato alla vita, nella maniera più barbara". Lo scrive su Facebook il sindaco di Paliano Domenico Alfieri. "Ieri mattina abbiamo dato il nostro ultimo saluto a Willy, ci siamo stretti ai suoi cari, ne abbiamo condiviso il dolore. Eravamo in migliaia, vestiti del colore della purezza e della gioventù, il bianco - continua il sindaco -. Eravamo muti di fronte a una tragedia che mai avremmo immaginato potesse colpire la nostra comunità, accanendosi contro una famiglia piena di dignità, derubata del bene più prezioso. Un ragazzo puro che con la sua condotta ci ha consegnato un insegnamento che nessuno di noi può ignorare. Non c’è spazio tra i giusti per la violenza, l’odio e la sopraffazione. In questo momento il mio pensiero resta rivolto a Willy, ai suoi vent’anni, a sua madre, suo padre e sua sorella. Non trovo parole, ma solo una profonda convinzione: non vi lasceremo soli, non smetteremo di chiedere giustizia per quanto accaduto. Saremo con voi, sempre", sottolinea Alfieri. (segue) (Rer)