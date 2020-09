Omicidio Willy: sindaco Paliano, città in lutto piange un suo giovane figlio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Paliano Domenico Alfieri ringrazia anche il presidente Giuseppe Conte "per aver confermato con la sua presenza l’impegno dello Stato ad assicurare pene certe e severe nei confronti dei colpevoli. Ringrazio la Diocesi di Palestrina nella persona di monsignor Mauro Parmeggiani per aver celebrato una funzione solenne nella sua sobrietà, nel rispetto della volontà della famiglia. Ringrazio tutti i rappresentanti delle istituzioni nazionali, regionali e provinciali intervenute". Il sindaco spiega anche che "il rito funebre è stato l’ennesimo banco di prova per la nostra amministrazione, posta di fronte a una macchina organizzativa complessa e impegnativa sotto molteplici aspetti, primo fra tutti assicurare la sicurezza sanitaria imposta dalla normativa anticovid. Un lavoro duro, appesantito ancor di più dai sentimenti contrastanti del momento: tutto si è svolto nel migliore dei modi possibili, secondo i mezzi e la possibilità a nostra disposizione. La logistica e l’organizzazione di un evento di questa portata sarebbero state impensabili senza l’aiuto dei Comuni e delle associazioni a noi vicini territorialmente, il lavoro degli amministatori e dei tecnici comunali". Infine, il sindaco Alfieri si rivolge agli amici di Willy: "sappiate conservare nel cuore l’esempio del vostro compagno, fate in modo che possa continuare a vivere attraverso di voi. Io sono orgoglioso di voi, delle vostre passioni e del vostro coraggio, sono orgoglioso di ogni singolo concittadino e di ogni singola persona che si è fatta carico del nostro dolore. Willy, da lassù, ci sorride", conclude. (Rer)