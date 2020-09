© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per colpa del governo si torna in classe tra mille incertezze. Per questo l'ordinanza voluta da Regione Piemonte - che prevede l'autocertificazione di aver preso la temperatura da parte dei genitori e in assenza la misurazione a scuola - è un provvedimento di buonsenso. Avanti Alberto Cirio". Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. (Rin)