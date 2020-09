Milano: in estate oltre 50 gli interventi del nucleo somozzatori della polizia locale all'Idroscalo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Milano in una nota riporta che sono stati oltre cinquanta gli interventi del nucleo sommozzatori della polizia locale all'Idroscalo durante la stagione estiva. In particolare, sono stati effettuati 4 interventi con assistenza di primo soccorso per persone infortunate, 8 recuperi di canoisti in difficoltà a causa del rovesciamento delle proprie imbarcazioni, 3 assistenze a velisti a causa del forte vento, un recupero in acqua di un cane che stava rischiando di annegare, la messa in sicurezza di un pontile e 35 interventi per vietare la balneazione e i tuffi di ragazzi dai ponti che collegano l'isola. Anche per la stagione estiva 2020, che quest'anno ha portato un maggior numero di frequentatori, il Nucleo Sommozzatori ha operato presso il bacino controllando attività come la pesca e la navigazione, fornendo aiuto in caso di infortuni, prestando assistenza durante competizioni sportive, ricercando e recuperando persone, come accaduto a inizio luglio nella zona dell'area cani. Il servizio è iniziato sabato 13 giugno ed è terminato domenica 6 settembre con la presenza giornaliera di un equipaggio, ad eccezione dei festivi, quando gli equipaggi attivi erano due. (Com)