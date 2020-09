Bulgaria: partito socialista sceglie il nuovo leader con le primarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialista della Bulgaria (Bsp) ha tenuto le prime elezioni interne della sua storia per scegliere il leader dello schieramento politico. In corsa per la leadership nelle primarie del partito Bsp, l'attuale presidente Kornelia Ninova, il vice Kiril Dobrev, e i deputati Valeri Zhablyanov e Krassimir Yankov. Il voto si è svolto nella giornata di ieri, mentre i risultati sono attesi per questa sera. Circa 800 mila persone hanno il diritto di voto per scegliere il nuovo leader del principale partito dell'opposizione in Bulgaria. (Bus)