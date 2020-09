Porti: Cirielli (Fd'I), esposto Rivellini iniziativa personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'iniziativa di Rivellini contro l'azienda 'Rcm' della famiglia Rainone è assolutamente personale. E, dunque, non impegna e non riguarda il nostro partito". Lo precisa, in una nota, il Questore della Camera dei deputati e presidente della direzione nazionale di Fratelli d'Italia Edmondo Cirielli. "Nel merito, pur non avendo approfondito la vicenda, mi risulta che la gara d'appalto in questione sia stata soggetta già a gravame e quindi controllata dai giudici amministrativi. Ma non è questo il punto - spiega -. Come esponente di prima linea di Fd'I, parlamentare della destra politica da oltre venti anni e anche da ex presidente della Provincia di Salerno, posso solo affermare che i successi della famiglia Rainone - non solo a Salerno e in Campania ma in tutta Italia - sono un orgoglio per la nostra terra. Parliamo di gare d'appalto vinte dappertutto sfidando finanche i colossi delle costruzioni (spesso anche le Cooperative Rosse ) indette da amministrazioni locali o governi regionali e nazionali di tutti i colori politici. Ricordo bene, ad esempio, che una delle prime gare per l'affidamento dei lavori portuali, di cui parla con molta superficialità Rivellini, fu vinta su bando del Ministero delle Infrastrutture quando era Ministro il compianto Altero Matteoli, al quale proprio Rivellini era molto legato. Per non parlare delle tante gare vinte alla Provincia di Salerno quando io ne ero il Presidente. A meno che Rivellini non pensi che anche il sottoscritto sia un corrotto, farebbe bene a riflettere qualche attimo prima di dire cose prive di ogni fondamento e che appaiono proferite a casaccio. Peraltro è notorio che l'invidia da parte di molti gruppi imprenditoriali ha sempre costellato di ricorsi le gare regolarmente vinte dai Rainone. Ma, proprio nel Salernitano e in più in generale in Campania, le magistrature amministrative e ordinarie hanno dato ragione sempre alla 'Rcm'. Il nostro sostegno e la nostra stima restano immutati per una delle migliori aziende della nostra Nazione. Fratelli d'Italia - conclude Cirielli - guarda da sempre con ammirazione al lavoro e al successo degli imprenditori italiani". (com)