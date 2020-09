G7 parlamenti: su pandemia e clima serve risposta internazionale coordinata (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La crisi climatica - si legge ancora nel documento - è la minaccia esistenziale del nostro tempo, una minaccia che mette in pericolo la salute e il benessere di ogni singola famiglia in ogni comunità del mondo. Le concentrazioni atmosferiche di anidride carbonica nel 2020 hanno valori medi tra i più alti mai registrati. Il pianeta ha vissuto, nel 2019, il secondo anno più caldo della sua storia. Man mano che la Terra si riscalda, le conseguenze per il clima, che comprendono ondate di calore, uragani, incendi, siccità e inondazioni, non fanno che peggiorare. I grandi fiumi del mondo cominciano a prosciugarsi, privando milioni di persone di acqua, cibo, lavoro, trasporti e commercio. Il degrado degli oceani è anch’esso fonte di preoccupazione, come abbiamo dichiarato a Brest lo scorso anno". (segue) (Rin)