G7 parlamenti: su pandemia e clima serve risposta internazionale coordinata (5)

- "Dobbiamo prestare particolare attenzione anche alla giustizia ambientale per le comunità economicamente vulnerabili e in prima linea - sottolineano i presidenti -. Impegnarsi a combattere l’ingiustizia ambientale significa assicurare un ambiente sano, pari opportunità e un’autentica partecipazione alle decisioni ambientali a tutti i cittadini, a prescindere da razza, colore, genere, orientamento, origine nazionale, credo o condizioni socio-economiche. Le politiche per il clima possono porre fine al perpetuarsi delle diseguaglianze sistemiche.Noi ribadiamo il ruolo centrale svolto dai parlamenti nella vita democratica. I parlamenti, in quanto assemblee che riuniscono tutte le componenti della società, sono le istituzioni chiave della democrazia: i parlamenti rappresentano l’espressione dei cittadini, nella loro attività legislativa e di controllo. Per questo chiediamo a tutte le parti di agire per affrontare la crisi climatica in linea con l’Accordo di Parigi". (segue) (Rin)