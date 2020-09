Ue: Borrell, il nostro vicinato è "in fiamme"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicinato dell’Unione europea è “in fiamme”: le crisi in Bielorussia e nel Mediterraneo orientale richiedono una “risposta unita” molto urgentemente. Lo ha dichiarato l’Alto rappresentante per la politica estera dell’Ue, Jospeh Borrell, in un’intervista al quotidiano “Financial Times”. Secondo Borrell, d’altra parte, i Balcani possono essere “una polveriera” che l’Unione europea ha aiutato a stabilizzare in modo tale da migliorare la sicurezza regionale e centrare le ambizioni di essere un attore credibile in politica estera. “Negli ultimi 10 mesi il nostro vicinato si è infiammato, dalla Libia alla Bielorussia. Tutto è andato peggio di quanto potessimo prevedere”, ha osservato il capo della diplomazia Ue. (segue) (Rel)