Ue: Borrell, il nostro vicinato è "in fiamme" (2)

- In vista del consiglio Esteri dell’Ue del 21 settembre, Borrell ha auspicato che gli Stati membri trovino un accordo sulle sanzioni contro i rappresentanti politici della Bielorussia, mentre l’inclusione del presidente Aleksandr Lukashenko nella lista delle circa 40 persone sanzionate rimane secondo l'Alto rappresentante Ue un tema “da discutere”. Per quanto riguarda il Mediterraneo orientale, Borrell ha spiegato che le azioni dell’Ue a sostegno di Grecia e Cipro contro la Turchia dovrebbero essere discusse dal Consiglio europeo del 24 settembre. “Esiste un forte rischio di un confronto che vada oltre le sole parole”, ha dichiarato. “Se non stabilizziamo i Balcani, sarà molto difficile essere considerati una potenza geopolitica. In quanto nessun altro lo farà, ma solo gli europei”, ha detto. (segue) (Rel)