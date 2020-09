Ue: Borrell, il nostro vicinato è "in fiamme" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Commentando infine il caso dell’avvelenamento dell’oppositore russo Aleksej Navalnyj, l’Alto rappresentante Ue ha paragonato il caso a quello dell’ex spia russa Sergej Skripal nel 2018 nel Regno Unito “che ha portato a sanzioni dell’Ue contro quattro agenti dell’intelligence russa, inclusi il direttore ed il vicedirettore”. Secondo Borrell, spetta comunque alla Germania decidere se abbandonare il progetto del gasdotto Nord Stream 2 come ritorsione per quanto accaduto a Navalnyj. “Il Nord Stream 2 non è un progetto europeo e l’Ue non ha mai avuto entusiasmo riguardo questo gasdotto”, ha concluso. (Rel)