Emirati-Israele: firmata intesa per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale

- L'Università d’intelligenza artificiale Mohamed bin Zayed degli Emirati Arabi Uniti e l’Istituto scientifico Weizmann israeliano hanno deciso di avviare una collaborazione ufficiale. Lo riferisce quest’oggi l’agenzia di stampa emiratina “Wam”, dando notizia della firma di un memorandum d'intesa tra le due entità accademiche. La decisione segue la normalizzazione dei rapporti diplomatici tra Emirati Arabi Uniti e Israele annunciata lo scorso mese di agosto, un passo che entrambi i paesi sperano possa portare vantaggi economici e tecnologici. Si tratta a ben vedere del primo protocollo d’intesa nel settore dell’istruzione superiore tra il paese del Golfo e lo Stato ebraico. L’obiettivo è “promuovere lo sviluppo e l'uso dell'intelligenza artificiale come strumento per il progresso". Le sfere della possibile collaborazione includono scambi accademici, conferenze, condivisione di risorse informatiche e la creazione di un istituto virtuale congiunto per l'intelligenza artificiale, spiega ancora la “Wam”. (Res)