© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri armeno Zohrab Mnatsakanyan si trova in visita in Egitto fino al 15 settembre. Lo riferisce una nota del ministero degli Esteri di Erevan. "Durante la visita il ministro degli Esteri ha in programma incontri con diversi rappresentanti politici egiziani, così come con rappresentanti della comunità armena in Egitto", si legge nella nota. (Res)