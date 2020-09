L'allarme dell'Alto rappresentante Borrell: "Il vicinato dell'Unione europea è in fiamme"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicinato dell’Unione europea è “in fiamme”: le crisi in Bielorussia e nel Mediterraneo orientale richiedono una “risposta unita” molto urgentemente. Lo ha dichiarato l’Alto rappresentante per la politica estera dell’Ue, Jospeh Borrell, in un’intervista al quotidiano “Financial Times”. Secondo Borrell, d’altra parte, i Balcani possono essere “una polveriera” che l’Unione europea ha aiutato a stabilizzare in modo tale da migliorare la sicurezza regionale e centrare le ambizioni di essere un attore credibile in politica estera. “Negli ultimi 10 mesi il nostro vicinato si è infiammato, dalla Libia alla Bielorussia. Tutto è andato peggio di quanto potessimo prevedere”, ha osservato il capo della diplomazia Ue.In vista del consiglio Esteri dell’Ue del 21 settembre, Borrell ha auspicato che gli Stati membri trovino un accordo sulle sanzioni contro i rappresentanti politici della Bielorussia, mentre l’inclusione del presidente Aleksandr Lukashenko nella lista delle circa 40 persone sanzionate rimane secondo l'Alto rappresentante Ue un tema “da discutere”. Per quanto riguarda il Mediterraneo orientale, Borrell ha spiegato che le azioni dell’Ue a sostegno di Grecia e Cipro contro la Turchia dovrebbero essere discusse dal Consiglio europeo del 24 settembre. “Esiste un forte rischio di un confronto che vada oltre le sole parole”, ha dichiarato. “Se non stabilizziamo i Balcani, sarà molto difficile essere considerati una potenza geopolitica. In quanto nessun altro lo farà, ma solo gli europei”, ha detto.Commentando infine il caso dell’avvelenamento dell’oppositore russo Aleksej Navalnyj, l’Alto rappresentante Ue ha paragonato il caso a quello dell’ex spia russa Sergej Skripal nel 2018 nel Regno Unito “che ha portato a sanzioni dell’Ue contro quattro agenti dell’intelligence russa, inclusi il direttore ed il vicedirettore”. Secondo Borrell, spetta comunque alla Germania decidere se abbandonare il progetto del gasdotto Nord Stream 2 come ritorsione per quanto accaduto a Navalnyj. “Il Nord Stream 2 non è un progetto europeo e l’Ue non ha mai avuto entusiasmo riguardo questo gasdotto”, ha concluso. (Res)