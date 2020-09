Roma: fermato alla guida di uno scooter ubriaco si scaglia contro i Carabinieri, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 33enne di Cisterna di Latina, barista di professione e già conosciuto alle forze dell’ordine, è stato arrestato la scorsa notte dai Carabinieri del nucleo operativo della compagnia Roma Trastevere con l’accusa di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. I militari lo hanno fermato nell'ambito di un posto di controllo alla circolazione stradale in piazza Ippolito Nievo. Secondo quanto si apprende, il giovane era alla guida di uno scooter e quando si è fermato all’alt dei militari è parso un po' “alticcio” e per giunta senza documenti al seguito. I Carabinieri lo hanno invitato a sottoporsi al test dell’etilometro, ma il 33enne ha assunto un atteggiamento per nulla collaborativo: si è rifiutato di eseguire l’accertamento e, dopo aver oltraggiato i militari, ha tentato addirittura di fuggire a piedi. Raggiunto dai Carabinieri, il barista ha iniziato a cercare lo scontro fisico, ma è stato immediatamente immobilizzato. Il 33enne è stato trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo. (Rer)