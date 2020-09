Iran: in dubbio il tour diplomatico del ministro degli Esteri Zarif in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione in Europa del ministro degli Affari esteri dell’Iran, Mohamed Javad Zarif, prevista la prossima settimana potrebbe essere rimandata. Nei giorni scorsi il quotidiano in lingua inglese “Teheran Times” e l’agenzia di stampa “Mehr”, citando fonti diplomatiche, avevano riferito che il ministro iraniano stava pianificando una missione in Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito per convincere gli europei a contrastare gli sforzi degli Stati Uniti per ripristinare le sanzioni Onu contro Teheran. Fonti vicine al dossier hanno spiegato ad “Agenzia Nova” che la visita a Roma del capo della diplomazia iraniana, prevista per martedì 15 settembre, sarà rimandata "al 90 per cento". Il motivo del possibile cambio di programma, tuttavia, non è noto. (Res)