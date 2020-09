Referendum: Di Maio, taglio di 345 parlamentari non è antipolitica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Qualcuno chiama il referendum del 20 e 21 settembre il referendum dell’antipolitica: secondo loro tagliare 345 parlamentari per tornare ai valori di tutti i Paesi normali è antipolitica. Lo ha sottolineato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, scrivendo su Facebook chiedendosi "allora come li definiscono gli assenteisti, i trasformisti, o quelli che frequentano il Parlamento una volta al mese ricevendo stipendi da 15mila euro, quelli con una, due o anche tre pensioni d’oro, quelli che considerano il vitalizio un diritto". "Questa è antipolitica, non un referendum", ha affermato Di Maio individuando quelli che secondo lui sono i veri problemi: "Chi cambia casacca per restare attaccato alla poltrona; chi in parlamento è un assenteista cronico; chi pensa solamente al proprio tornaconto personale; chi spera in una pensione d’oro e si batte per riavere i vitalizi; chiamiamo le cose con il loro nome: questa è la vera antipolitica. Non la riduzione di 345 parlamentari. Il 20 e 21 settembre io voto Sì". (Res)