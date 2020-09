Milano, Bolognini (Lega), centinaia di giovani ammassati al parco Sempione, controlli assenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri sera il Parco Sempione, in occasione un evento autorizzato dal Comune di Milano, è stato invaso fino a notte fonda da centinaia di giovani ammassati che ballavano senza mascherina violando gravemente le norme anti covid". A denunciare il fatto è il commissario provinciale della Lega Salvini Premier Stefano Bolognini. "Il sindaco Sala - prosegue Bolognini - domani dovrà riferire in aula in consiglio comunale cosa è successo e soprattutto come mai, ancora una volta, sono mancati i controlli della polizia locale".(Com)