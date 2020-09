© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il lockdown prima e lo smart working dopo fanno aumentare di 10 miliardi di euro la spesa alimentare nelle case degli italiani nel 2020 per effetto del maggior tempo tra le mura di casa e in cucina. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Ismea in occasione del rientro a casa dalle vacanze per la stragrande maggioranza degli italiani segnato per molti dallo smart working. (segue) (com)