Consumi: Coldiretti, con lavoro da casa spesa alimentare aumentata di 10 miliardi (2)

- Si è verificato un aumento del 9,2 per cento del valore dei acquisti alimentari nei primi sei mesi dell’anno secondo un trend positivo che ha visto un rallentamento nella seconda parte dell’anno, anche legato all’effetto scorte. Lo smart working – osserva la Coldiretti – ha spostato fra le mura domestiche tutti gli intervalli del tradizionale orario di lavoro con la necessità di organizzarsi a casa per i pasti e magari anche per gli aperitivi di fine giornata. (segue) (com)