Consumi: Coldiretti, con lavoro da casa spesa alimentare aumentata di 10 miliardi (3)

Il risultato – precisa la Coldiretti - è stato un +9,4 per cento degli acquisti al dettaglio di vino e del 16,2 per cento per la birra, ma anche dei salumi che crescono del 10,2 per cento e dei formaggi per cui si segnala un incremento del 12,5 per cento. Crescita boom per le uova – continua la Coldiretti - che segnano un +22 per cento mentre gli acquisti di farina sono cresciuti del 59% per effetto della tendenza degli italiani a sbizzarrirsi in cucina preparando pasta, torte, pizze e biscotti. Nel primo semestre volano anche frutta e verdura con aumenti rispettivamente dell'11,1 per cento e 12,2 per cento ma anche le carni fresche (+10,5 per cento), con pollo e maiale tra i più gettonati, rispetto al primo semestre 2019. Bene anche l'olio extravergine d'oliva che - continua la Coldiretti - fa registrare un aumento del 9,5 per cento, il latte (+7,9 per cento), la pasta (+12,5 per cento) e il riso (+16 per cento).