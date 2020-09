Milano: aggredisce e ferisce senzatetto, arrestato un 59enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel pomeriggio di ieri, gli agenti della polizia di Milano sono intervenuti a seguito di una richiesta di soccorso verso un uomo aggredito davanti al supermercato Eurospin di via Saponaro. Giunti sul posto i poliziotti hanno trovato un uomo italiano 52enne senza fissa dimora, con ferite alla gola e al torace. L’uomo è stato ricoverato in codice rosso all’Humanitas ed è stato successivamente dimesso con 10 giorni di prognosi. Secondo le ricostruzioni dei testimoni, l’uomo sarebbe stato aggredito durante una lite, da un altro senzatetto che lo ha ferito con un coccio di bottiglia. Dalle descrizioni dei presenti gli agenti sono riusciti a rintracciare poco distante l’aggressore che aveva in mano ancora il coccio di bottiglia usato come arma, si tratta di un uomo bosniaco di 59 anni, arrestato per tentato omicidio. (Rem)