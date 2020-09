Energia: Egitto, obiettivo export 32 milioni di tonnellate di prodotti petroliferi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Egitto mira ad esportare 32 milioni di tonnellate di petrolio greggio, gas naturale, prodotti combustibili e prodotti petrolchimici nell'anno fiscale in corso 2020/2021, in scadenza il prossimo giugno. Lo ha annunciato il ministero della Pianificazione e dello sviluppo economico. I prodotti destinati all’export includono anche gas naturale, olio greggio e Gnl delle compagnie petrolifere straniere che operano nel paese nordafricano. L'Egitto sta da tempo portando avanti una strategia per diventare uno snodo regionale del commercio di energia. Le autorità hanno fatto costruire depositi di carburante per navi lungo il Canale di Suez e hanno notevolmente ampliato le capacità di raffinazione al livello nazionale. Forte di un’ampia rete di gasdotti e di due impianti di liquefazione del gas, l’Egitto intende altresì aprire un terminale per rinfuse liquide del valore di 235 milioni di euro ad Ain Sukhna. Il cosiddetto “Sonker Terminal” avrà una capacità di stoccaggio fino a 100 mila metri cubi di benzina e 150 mila metri cubi di butano. Il progetto prevede anche la realizzazione tre condotte per il trasferimento di butano e benzina. (Cae)