Viabilità: sulla A8 Milano-Varese chiusure notturne per gli svincoli di Busto Arsizio e di Castellanza

- Autostrade comunica in una nota che sulla A8 Milano-Varese, per lavori di ispezione ai portali segnaletici, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: dalle 00.00 alle 2.00 di mercoledì 16 settembre sarà chiuso lo svincolo di Busto Arsizio, in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Gallarate; dalle 22.00 di giovedì 17 alle 1.00 di venerdì 18 settembre sarà chiuso lo svincolo di Castellanza, in entrata verso Milano. In alternativa, si consiglia di entrare allo svincolo di Legnano.(Com)