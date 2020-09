Mediterraneo orientale: portavoce governo greco, ritiro nave turca Oruc Reis è segnale positivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rientro nei porti turchi della nave per le ricerche sismiche Oruc Reis è un segnale positivo. Lo ha detto il portavoce del governo di Atene, Stelios Petsas, commentando l'abbandono da parte della Oruc Reis dell'area di mare appartenente alla piattaforma territoriale ellenica per rientrare nel porto di Antalya. La nave turca è rientrata al porto da cui è partita lo scorso luglio, dopo mesi di crescenti tensioni tra Atene e Ankara riguardo le esplorazioni energetiche nel Mediterraneo orientale. "Questo è un segnale positivo. Vedremo come si sviluppano le cose per fare una valutazione più appropriata", ha dichiarato Petsas parlando all'emittente televisiva "Skai".(Gra)