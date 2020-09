Milano: furto in appartamento, la polizia arresta due ragazze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti della polizia di Milano hanno arrestato nel pomeriggio di ieri due donne con l’accusa di rapina in concorso. I poliziotti sono intervenuti in uno stabile di via Roggia Scagna, in seguito ad alcune segnalazioni di residenti che avevano sentito rumori sospetti giungere da un appartamento. Arrivati sul posto gli agenti scoprono le due donne mentre fuggono da una delle finestre dell’appartamento, arrestandole. Si tratta di una donna 21enne italiana e una sedicenne croata che aveva su di sé un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa a giugno. Le due ragazze sono state trovate con addosso oltre agli attrezzi per lo scasso, la refurtiva consistente in 340 euro in contanti, monili d’oro e diversi capi d’abbigliamento. (Rem)