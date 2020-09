Israele: nove arresti a Gerusalemme durante le proteste antigovernative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nove persone sono state arrestate ieri a Gerusalemme durante una manifestazione contro il governo. Migliaia di manifestanti si sono riuniti per protestare contro la gestione della crisi del coronavirus nel paese prima del voto dell’esecutivo su un piano per imporre la serrata totale durante il Rosh Hashanah, le vacanze del Capodanno ebraico che quest’anno si celebreranno dal 18 al 20 settembre. Eventualmente la nuova serrata resterebbe in vigore anche durante la celebrazione di Yom Kippur (27-28 settembre) e per parte di Sukkot (2-9 ottobre). "Durante la protesta, la polizia ha arrestato nove manifestanti per aver disturbato l'ordine pubblico e aver aggredito gli agenti", riferiscono le forze dell’ordine. Secondo il ministero della Salute israeliano, il paese ha finora registrato oltre 152 mila casi di Covid-19 e più di 1.100 decessi correlati su una popolazione di 8,8 milioni di abitanti. (segue) (Res)