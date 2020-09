Israele: nove arresti a Gerusalemme durante le proteste antigovernative (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo israeliano voterà oggi, 13 settembre, la decisione del gabinetto di imporre una nuova serrata di due settimane, a partire dal 18 settembre, per contenere la diffusione della pandemia di Covid-19. La decisione del gabinetto di governo giunge mentre è in vigore, fino al 15 settembre, una serrata in 40 distinte località di Israele. L’ipotesi di imporre una nuova serrata era circolata nei giorni scorsi a causa dell’incremento dei contagi. Il piano della nuova serrata elaborato dal governo e annunciato dal ministero della Salute prevede tre fasi: spostamenti limitati entro 500 metri dall’abitazione; circolazione limitata fra le città e, infine, ritorno al cosiddetto piano semaforico. La prima fase prevede un blocco nazionale di due settimane, con la chiusura delle scuole, delle attività del settore pubblico e privato, a eccezione delle attività essenziali, dei ristoranti (eccetto il servizio di consegna). Inoltre, durante la prima fase della serrata le preghiere collettive saranno limitate nei luoghi all’aperto e sarà bloccato il turismo. Durante la seconda fase, vi sarà una circolazione limitata tra le città, le riunioni saranno limitate e i centri commerciali, così come le scuole, saranno chiusi. Il settore pubblico opererà in modalità d’emergenza, mentre il settore privato sarà limitato al 30-50 per cento della capacità. La terza fase prevede il ritorno al piano semaforico, che stabilisce restrizioni soltanto nelle aree con un maggior numero di contagi. (Res)