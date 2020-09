Milano: tentano furto al supermercato, arrestate due donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel pomeriggio di ieri, i poliziotti di Milano hanno arrestato due donne per tentato furto aggravato in concorso. Gli agenti sono intervenuti nel supermercato Esselunga di via dei Missagli, dopo che le due donne, di nazionalità peruviana di 29 e 38 anni, sono state fermate dagli addetti alla sicurezza, con addosso diversi profumi e cosmetici non pagati, per un valore di circa 700 euro. Una parte della merce è stata danneggiata divenendo quindi invendibile. (Rem)