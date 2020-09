Romania: premier Orban, pronti ad ogni scenario dopo riapertura delle scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Le scuole della Romania devono riaprire: "Siamo pronti a rispondere ad ogni situazione". Lo ha dichiarato il primo ministro romeno, Ludovic Orban, in vista della prossima riapertura delle scuole nel paese dell'Europa orientale in programma domani. Orban ha confermato che la scuola inizierà domani 14 settembre in Romania e ha rimarcato che il diritto all'istruzione è fondamentale. Orban, già in settimana, ha spiegato che lo scenario da applicare in ciascuna località sarà stabilito dalle autorità locali, a seconda della situazione epidemiologica a livello locale. Nella capitale Bucarest, il tasso di incidenza dei casi di Covid-19 per 1.000 abitanti nelle ultime 2 settimane è di 1,19, il che significa che la città rientra nello scenario giallo (alternanza di due settimane a scuola e due settimane online), per la ripresa delle lezioni.