Romania: premier Orban, pronti ad ogni scenario dopo riapertura delle scuole (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A livello nazionale, nello scenario rosso, che presuppone lezioni esclusivamente online, rientrano 43 località. Sono 410 località sono nello scenario giallo e oltre 2.700 in quello verde, che prevede la presenza fisica nelle scuole. Il ministero della Salute di Bucarest ha comunicato che questa settimana saranno stabiliti gli scenari per l'organizzazione dell'attività all'interno delle unità/istituzioni di insegnamento in condizioni di sicurezza epidemiologica per la prevenzione dei contagi dal nuovo coronavirus. (Rob)