Moldova: ministro Esteri Tulea incontra vice segretario generale Nato Geoana (2)

- "Il ministro Țulea - prosegue la nota - ha espresso l'apprezzamento delle autorità di Chisinau per la competenza e l'assistenza dell'organizzazione fornita Moldova nel corso degli anni e ha sottolineato l'impegno a completare il processo di approvazione Ipap che delineerà le aree prioritarie di cooperazione con l'Alleanza per il 2020-2022". Inoltre, secondo il comunicato, il diplomatico moldavo ha accolto con favore la volontà dell'Alleanza di fornire assistenza alla Moldova nel nuovo Programma di sviluppo professionale (Pdp), che contribuirà al raggiungimento degli obiettivi di formazione, promuovendo processi di riforma e modernizzazione del settore della sicurezza e difesa. A sua volta, Geoana ha riaffermato l'impegno dell'Alleanza a sviluppare una collaborazione reciprocamente vantaggiosa con la Moldova nello spirito dello status di neutralità della Moldova. Il vice segretario generale della Nato ha anche sottolineato il contributo a valore aggiunto della Moldova al rafforzamento della sicurezza in Europa attraverso la partecipazione dell'esercito moldavo all'operazione di mantenimento della pace Kfor in Kosovo. (Mop)