Business news: Libano, governatore della Banca centrale smentisce voci su rinuncia all’incarico

- Il governatore della Banca centrale del Libano, Riad Salameh, ha smentito le voci su una sua prossima rinuncia all’incarico. Lo riferisce il quotidiano panarabo "Al Arabi Al Jadid". Salameh è alla guida della banca centrale del paese dei cedri da 27 anni e negli ultimi mesi è oggetto di accese critiche da parte della popolazione per la gestione della crisi economica in corso, la più grave dalla fine della guerra civile. "Non ci si può dimettere in un contesto di crisi, perché sarebbe come sottrarsi all'incarico cui devi adempiere", ha affermato Salameh, aggiungendo di non volere rinunciare alla carica perché sta continuando a portare avanti la strategia che ha in mente per uscire dalla crisi. Salameh ha difeso i suoi sforzi, dichiarando di "essere il governatore che ha provato - con i mezzi a propria disposizione - a mantenere il sistema e a non farlo collassare". Il governatore ha aggiunto che non è la Banca centrale ad avere prodotto il deficit dello Stato, per una riduzione del quale - al contrario - si è sempre espressa. (Rel)