Business news: Libia, società turca "ispeziona" l'aeroporto internazionale che dovrà ricostruire l'Italia

- Una "società turca specializzata" ha effettuato una visita presso l’aeroporto internazionale di Tripoli, lo scalo aereo danneggiato nel conflitto in Libia e la cui ricostruzione è stata affidata al consorzio italiano "Aeneas". A renderlo noto è il profilo Facebook ufficiale dell'Autorità aeroportuale libica. Due le questioni affrontate nell'ambito di una "ispezione" organizzata dalla commissione "ad hoc" del ministero dei Trasporti del Governo di accordo nazionale libico (Gna) di Tripoli per la valutazione dei danni subiti dal recente conflitto armato alle infrastrutture del trasporto pubblico: la fattibilità dei contratti in essere e la possibilità di affidare nuovi appalti. Gli ispettori sono stati accolti dal direttore dell'aeroporto internazionale, dai direttori degli uffici tecnici dello scalo e dai responsabili della protezione dello scalo. Sono stati ispezionati l'interno dell'aeroporto, alcuni edifici, ma anche gli apparati e i sistemi presenti per capire se sono riutilizzabili o meno per eseguire alcuni progetti già appaltati e complementari al progetto del terminal passeggeri. Inoltre, prosegue la nota diffusa su Facebook, si è discusso anche della possibilità di "annullare alcuni dei contratti stipulati e di realizzare nuove opere". L'obiettivo finale, assicura l'Autorità aeroportuale libica, è quello di "rendere pronto lo scalo per l'esercizio una volta completata la realizzazione del progetto del terminal passeggeri precedentemente appaltato". (Lit)