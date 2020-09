Business news: al via Macfrut Digital, prima fiera virtuale del settore ortofrutticolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata inaugurata ieri, 8 settembre, Macfrut Digital, la prima fiera virtuale del settore ortofrutticolo, un evento online dedicato ai professionisti del settore. La fiera, si legge in una nota di Ice Agenzia di Addis Abeba, offre grandi opportunità di business per tutti gli attori del comparto: in particolare quest'anno, attraverso una piattaforma virtuale, le aziende del settore possono incontrare professionisti provenienti da tutto il mondo, accedere alle tecnologie più avanzate del settore, e raggiungere nuovi mercati internazionali. Negli ultimi tre anni Ice Agenzia di Addis Abeba, sezione di promozione degli scambi dell'ambasciata d'Italia, ha collaborato attivamente sia con le associazioni di produttori ed esportatori di orticoltura dell'Etiopia (Ehpea), dell'Uganda (Ufvepa) e Tanzania (Tpsf) che con gli organizzatori della fiera (Cesena Fiera), favorendo così la partecipazione di imprese e buyers provenienti dall'Africa sub-sahariana, interessate sia a promuovere i propri prodotti identificando nuovi mercati di esportazione che per cercare le più attuali e all'avanguardia tecnologie del settore. "L'ambasciata d'Italia ad Addis Abeba, tramite la sezione di promozione degli scambi, Ice Agenzia ad Addis Abeba, svolge una strategica attività istituzionale finalizzata a supportare l'internazionalizzazione delle imprese italiane ed in tal modo attivare percorsi e circoli virtuosi di crescita e maggiore competitività dell'economia italiana in generale”, ha affermato l'ambasciatore d'Italia in Etiopia, Arturo Luzzi. (Com)