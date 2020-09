Business news: Trasporto aereo, South African Airways necessita di nuovi fondi statali entro la prossima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia South African Airways ha bisogno di finanziamenti a breve termine dal governo entro la fine della prossima settimana affinché il processo di salvataggio aziendale del vettore statale possa continuare. "È prudente avvisare le persone colpite della terribile situazione finanziaria dell'azienda. I fondi esistenti che sono disponibili per le spese operative sono quasi esauriti”, si legge in una nota della compagnia di bandiera. Gli amministratori hanno preso il controllo di Saa a dicembre dopo quasi un decennio di perdite finanziarie e hanno pubblicato il loro piano di ristrutturazione per la compagnia aerea a giugno in seguito a ripetuti ritardi e discussioni sul suo futuro. Gli amministratori hanno in programma di ridimensionare la flotta e tagliare i posti di lavoro, ma sono necessari almeno 10 miliardi di rand (598 milioni di dollari) di nuovi fondi e il governo deve ancora chiarire dove troverà i soldi. Gli amministratori - o professionisti del salvataggio delle imprese (Brp) - hanno confermato che finora il governo ha anticipato 9,3 miliardi di rand (circa 466,7 milioni di euro) per pagare vari istituti di credito, tuttavia manca la restante parte dei finanziamenti necessari a breve termine. In caso di mancati progressi nell'avanzamento del finanziamento, il prossimo 18 settembre sarà convocata una nuova riunione dei creditori. (Res)