Business news: Aerospazio, Asecna inaugura primo servizio di navigazione satellitare Sbas in Africa

- L'Agenzia per la sicurezza della navigazione aerea in Africa e Madagascar (Asecna) ha iniziato la diffusione del segnale Sbas (Satellite-Based Augmentation System) sull'Africa e sull’Oceano Indiano, fornendo il primo servizio Sbas aperto in questa parte del mondo. Questo primo segnale aperto, si legge in un comunicato di Thales Alenia Space (joint-venture tra Thales e Leonardo), è disponibile nel quadro del programma "Sbas per l'Africa e l'Oceano Indiano", che mira alla fornitura in autonomia di servizi Sbas sul continente, per aumentare le prestazioni delle costellazioni di navigazione satellitare Gps e Galileo. Grazie a una migliore precisione, portata fino all’ordine di un metro, a una maggiore integrità, disponibilità e continuità delle applicazioni legate alla sicurezza, questi servizi Sbas miglioreranno la sicurezza e l'efficienza dei voli in Africa. Ne trarranno vantaggio anche molti settori economici, come il trasporto terrestre, marittimo e ferroviario, nonché applicazioni per il grande pubblico, favorendo la sicurezza degli utenti, l'efficacia dei costi e uno sviluppo sostenibile. (Com)