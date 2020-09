Mali: la giunta militare accetta di nominare un governo di transizione per 18 mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta militare salita al potere in Mali dopo il colpo di Stato che ha deposto questa estate il presidente Ibrahim Boubakar Keita ha accettato di nominare un governo di transizione civile per 18 mesi, prima di nuove elezioni generali. Lo ha reso noto il portavoce della giunta, Moussa Camara, precisando tuttavia che il capo del nuovo esecutivo ad interim potrebbe essere sia un militare che un civile. L'annuncio è arrivato dopo tre giorni di colloqui con i rappresentanti dell'opposizione e della società civile per la definizione di una tabella di marcia per il ritorno di un potere civile in Mali. La scorsa settimana i leader della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) avevano dato tempo fino al 15 settembre ai golpisti per nominare un presidente e un premier civili che guidassero la transizione per un anno. La giunta militare, tuttavia, aveva chiesto che il periodo di transizione durasse almeno due anni. Keita, deposto lo scorso 18 agosto a seguito di un'ondata di proteste contro la corruzione e la cattiva gestione dell'economia da parte del suo governo, si trova intanto ancora negli Emirati Arabi Uniti, dove è volato lo scorso 5 settembre per cure mediche resesi necessarie a seguito di un malore. (Res)