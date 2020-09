Mediterraneo orientale: Pompeo a Cipro, tensioni minano unità transatlantica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Anastasiades ha dichiarato che Nicosia è pronta per avviare un confronto con Ankara sulla demarcazione dei confini marittimi a nord e ovest di Cipro, sia tramite negoziati bilaterali che ricorrendo alla Corte internazionale di giustizia. "Sostengo la posizione degli Usa per cui ogni disputa nel Mediterraneo orientale dovrebbe essere risolta tramite il dialogo e non tramite la diplomazia delle cannoniere", ha affermato il presidente cipriota. Pompeo e il ministro degli Esteri cipriota Christodoulides hanno siglato un memorandum d'intesa per il rafforzamento della cooperazione nella difesa: "Aiuterà a sviluppare ulteriormente i nostri rapporti ed a mettere in sicurezza i confini", ha osservato il segretario di Stato Usa. (segue) (Res)