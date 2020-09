Mediterraneo orientale: Pompeo a Cipro, tensioni minano unità transatlantica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo fondamentale del memorandum è quello di creare un centro di addestramento a Larnaca, che sarà chiamato "Cyprus Centre for Land, Open Seas and Port Security” (Cyclops)."Sarà una struttura di proprietà di Cipro, che già ha ottenuto un finanziamento iniziale dal governo degli Usa per la creazione e la gestione di questo centro", ha fatto sapere la presidenza cipriota tramite una nota. Lo stesso Pompeo si è recato a Larnaca, accompagnato dall'ambasciatore Usa a Nicosia Judith Garber: ad accoglierlo nuovamente il presidente Anastasiades. "Gli Stati Uniti continuano a sostenere un accordo comprensivo per riunificare l'isola come una federazione bicomunale che possa portare benefici a tutti i ciprioti ed all'intera regione", ha concluso Pompeo. (Res)