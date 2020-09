Meteo Milano: le previsioni per domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione del cielo vedrà in pianura qualche irregolare addensamento per nubi basse tra notte e primo mattino, poi passaggi di velature a tratti anche spesse tra pomeriggio e sera; addensamenti irregolari su Alpi e Prealpi, in aumento e maggiore diffusione a sera. Possibilità di qualche rovescio sulla fascia alpina tra pomeriggio e sera, altrove precipitazioni assenti.Temperature minime stazionarie, massime stazionarie o in lieve calo. In pianura valori minimi attorno a 19 °C, massimi attorno a 30 °C. (Rem)