Roma: blitz antidroga nelle piazze di spaccio, 10 arresti e centinaia di dosi sequestrate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono i blitz antidroga dei Carabinieri del comando provinciale di Roma nella Capitale. Come sempre, al setaccio le vie e le piazze maggiormente note. Dieci persone sono finite in manette e centinaia di dosi di droga, tra cocaina, eroina e hashish, sono state sequestrate unitamente al denaro, circa 1.000 euro, ritenuto provento delle attività di spaccio. In particolare, nella notte, i Carabinieri del nucleo operativo della Compagnia Roma Casilina hanno arrestato tre giovani: un 17enne e un 27enne romani e un 29enne del Marocco, tutti con precedenti, pizzicati a spacciare in via Ugento all’incrocio con via Manfredonia, zona Quarticciolo. Nello specifico, il cittadino marocchino è stato sorpreso mentre cedeva le dosi di droga ad un acquirente “protetto” dai due giovani romani che fungevano da “vedette”. Dopo un breve inseguimento, i tre complici sono stati bloccati e trovati in possesso di 6 involucri termosaldati, contenenti cocaina e 80 euro in contanti. Il minore è stato accompagnato presso il Centro di prima accoglienza minori in via Virginia Agnelli, mentre i maggiorenni sono stati trattenuti in attesa del rito direttissimo. (segue) (Rer)