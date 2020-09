Roma: blitz antidroga nelle piazze di spaccio, 10 arresti e centinaia di dosi sequestrate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre al Quarticciolo, qualche ora prima, i Carabinieri della stazione Roma Tor Tre Teste hanno notato e riconosciuto in strada, in via Ostuni, un 45enne romano che doveva trovarsi agli arresti domiciliari per precedenti reati di droga. L’uomo che, senza alcuna autorizzazione, si è allontanato dalla sua abitazione nello stesso quartiere, è stato immediatamente bloccato. Nelle sue tasche, i militari hanno trovato due dosi di cocaina, sequestrate. L’uomo è stato portato in caserma e trattenuto in attesa del processo. A via Sinalunga, zona Fidene, i Carabinieri del nucleo operativo della Compagnia Roma Montesacro hanno arrestato una 37enne romana sorpresa a cedere alcune dosi di cocaina ad un acquirente, identificato e segnalato, quale assuntore, all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma. Nelle tasche della donna, i Carabinieri hanno rinvenuto dosi per un totale di 23 g di cocaina e 470 euro. La pusher è stata sottoposta agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. Un 20enne del Gambia, senza fissa dimora e con precedenti, è stato invece sorpreso a spacciare in via Gioberti angolo via Giovanni Giolitti, dai Carabinieri del nucleo operativo della Compagnia Roma Piazza Dante. Identificato anche un acquirente, che sarà segnalato alla Prefettura, quale assuntore. All’interno del marsupio del pusher, i Carabinieri hanno trovato e sequestrato 7 dosi di marijuana e 55 euro in contanti. (segue) (Rer)