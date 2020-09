Roma: blitz antidroga nelle piazze di spaccio, 10 arresti e centinaia di dosi sequestrate (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In piazza Thouar, i Carabinieri del nucleo operativo della compagnia Roma Trionfale hanno arrestato tre cittadini della Tanziana - un 59enne e un 31enne e una 33enne, tutti con precedenti - fermati appena dopo aver venduto a un giovane alcune dosi di eroina mentre erano a bordo di un’autovettura. La perquisizione del veicolo e dei pusher ha permesso di trovare altre dosi della stessa droga e denaro contante, appena ricevuto dall’acquirente. I due uomini sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza mentre la donna è stata sottoposta agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo. Infine, in una nota piazza di spaccio di Tor Bella Monaca, in via Camassei, i Carabinieri della compagnia di Frascati hanno arrestato un 43enne romano, senza occupazione e già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di 4 dosi di cocaina e denaro contante. (Rer)