Roma: Raggi, a Castelverde sarà realizzata la nuova rete fognaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Castelverde sarà realizzata la nuova rete fognaria. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "Lo sapevate che le famiglie di Castelverde, nella periferia di Roma, erano costrette a utilizzare l’acqua dei pozzi di cantiere perché le loro abitazioni non erano allacciate alla rete idrica dell’acqua potabile? E non solo - aggiunge Raggi -. Mancavano anche le fogne, le opere pubbliche, i livelli minimi dei servizi essenziali. Inoltre, gli operatori privati avrebbero chiesto ai cittadini prezzi superiori a quelli stabiliti dalla convenzione. Gli abitanti di quella zona sono stati lasciati soli per 10 anni. Nessuno era mai intervenuto. Finalmente mettiamo fine a questa situazione inammissibile: abbiamo trascritto formalmente quegli alloggi nel patrimonio immobiliare di Roma Capitale. Nessuno lo aveva mai fatto. Abbiamo messo in piedi delle procedure nuove - sottolinea la sindaca -, abbiamo ricevuto tutte le autorizzazioni per realizzare con Acea la nuova rete fognaria da collegare al collettore principale. Stiamo inoltre lavorando per completare le opere di urbanizzazione, per concludere alcuni edifici lasciati a metà e per terminare i censimenti necessari a restituire definitivamente le case agli acquirenti originari in possesso dei requisiti. È un processo in corso a cui stiamo prestando la massima attenzione e il massimo impegno. E per questo voglio ringraziare Donatella Iorio per il lavoro svolto alla guida della commissione capitolina Urbanistica, gli assessori Luca Montuori e Valentina Vivarelli, per l’impegno sui piani di zona, e tutti coloro che stanno lavorando per raggiungere questo obiettivo. Dopo 10 anni - conclude Raggi - restituiamo ai cittadini del piano di zona a Castelverde il diritto alla casa e alla salute". (Rer)