Russia: seggi aperti per le elezioni locali in diverse regioni

- Milioni di cittadini della Russia sono chiamati al voto oggi per le elezioni locali in diverse regioni. Le elezioni amministrative odierne rappresentano un primo banco di prova per misurare l'impatto a livello interno della vicenda del presunto avvelenamento dell'oppositore russo Aleksej Navalnyj, che potrebbe aver avuto ripercussioni negative sul partito governativo Russia Unita. Le operazioni anticipate di voto sono iniziate venerdì mentre tutte le procedure si concluderanno oggi al termine della giornata principale delle elezioni. La prassi di distribuire su più giorni le attività, sperimentata per la prima volta nel voto sugli emendamenti costituzionali, si è instaurata in seguito alla pandemia di Covid-19. Le operazioni di voto si tengono esclusivamente nei seggi elettorali. Complessivamente si tengono più di novemila elezioni a diversi livelli in 41 regioni su 83: elezioni suppletive di deputati alla Duma di Stato, la scelta di 18 governatori e dei deputati di 11 assemblee legislative locali, nonché dei consiglieri alla Duma cittadina in 22 capoluoghi.(Rum)